Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова

18:38, 16 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 16 ноября, в ходе брифинга по поводу окончания приёма документов от претендентов на замещение должности главы администрации (сити-менеджера) Пскова, рассказал, к заявкам кого из участников есть вопросы, а также публично обозначил своего фаворита.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цецерский сообщил журналистам, что всего на конкурс подали документы 10 человек, при этом уведомление о своём желании принять участие в борьбе за кресло главы администрации на имя губернатора направлял потенциальный 11-й участник, депутат городской Думы и руководитель муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин. Однако он документы в комиссию по приёму заявок так и не принёс, сообщил глава города.

Также градоначальник сообщил, что «к документам [генерального директора строительной компании «Версаль & К» Ивана] Мешкова и [депутата гордумы от КПРФ Сергея] Федорова есть вопросы», которые «будут оглашены на конкурсной комиссии 23 ноября».

Кроме того, отметил Цецерский, что одного из претендентов — [сотрудника Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» Сергея] Лавриненко заявка не соответствует квалификационным требованиям в связи с отсутствием у претендента соответствующего управленческого опыта. «Он был и столяром, и слесарем, и электриком. Это не те навыки, которые нужны», — пояснил градоначальник и добавил, что «не вызывают сомнений документы Таратынова, Яшина, Яковлева, Петрухина, Братчикова, Лесникова».

По его словам, 10 претендентов на кресло сити-менеджера — это достаточное количество, чтобы говорить о конкуренции.

При этом Цецерский добавил, что он лично в ходе голосования депутатов, которое состоится 28 ноября, намерен поддержать кандидатуру депутата областного Собрания Александра Братчикова.

«Не скрою, опасения есть — кандидатура Братчикова вызвала разные суждения в депутатской среде. Я их не высказываю, но я их все слышал», — добавил при этом глава Пскова.

Он также указал, что назначенный гордумой сити-менеджер сможет приступить к работе только после того, как завершит свои полномочия на прежнем месте работы. Таким образом, если сити-менеджером станет Братчиков, ему сперва придется отказаться от мандата депутата областного парламента.

«Я ему пожелаю, если он победит, чтобы он забыл про выходные дни и про режим работы с 9 до 18 и брал пример с [действующего сити-менеджера] Игоря Калашникова. Я приезжал в 8 и уезжал в 19, а он, я приезжал в выходные - он тоже работал. У него за сотню неиспользованных дней отпуска - он минимум два года не отдыхал. Я качества Братчикова не очень знаю. Я видел его на сессиях областного Собрания. Но, учитывая, что он крупнейший бизнесмен, сумел поднять работу крупнейшего свинокомплекса, целеустремленность у него есть», - добавил Цецерский.