Цецерский сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве

18:55, 16 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 16 ноября, в ходе брифинга по поводу окончания приёма документов от претендентов на замещение должности главы администрации (сити-менеджера) Пскова, рассказал что сделал два предложения о дальнейшем трудоустройстве пока ещё действующему главе администрации Игорю Калашникову [форматльно на данный момент он является врио главы администрации, так как срок его полномочий на этом посту завершился вместе с полномочиями гордумы предыдущего созыва в сентябре — ПАИ].

«У Калашникова очень серьезный опыт. Много положительного сделано, несмотря на недостатки. Система администрацией выстроена четко по соблюдению избирательных прав граждан. В адрес участковых комиссий [на прошедших выборах] не было никаких замечаний. А они сформированы из работников муниципалитетов в основном. Это была отлаженная система работы администрации. А впереди — важные выборы», — сказал глава Пскова, подводя итоги работы второго градоначальника.

«Мне очень хотелось бы, чтобы Калашников в каком-то качестве остался работать в городе. Я ему сделал два предложения», — добавил он.

Говоря о задачах, которые встанут перед новым сити-менеджером, Цецерский заметил: «До Ганзейских дней — 1,5 года, и новому главе администрации придется включаться в работу без раскачки. С первого дня нужно понимать, что делать, на что направить ресурсы. Тем более сейчас идет рассмотрение бюджета, прорабатывается 5-летний план благоустройства. Хотелось бы понимания, как претенденты видят структуру администрации, кого видят заместителями. Потому что многие замы Калашникова уже выразили желание перейти на другую работу, в другие органы власти или компании».

В связи с этим Цецерский заметил, что если бы он шёл на должность главы администрации, у него «были бы приготовлены все персоналии на ключевые должности и я бы прекрасно понимал видение структуры администрации».

«Многие говорят, что глава администрации это хозяйственник, король благоустройства. А он должен управлять всеми сферами. Если будет принцип у человека дорогу осилит идущий — все у него будет хорошо. Должность главы администраици - это не балдежная должность», — резюмировал глава муниципалитета.