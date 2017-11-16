Псковская область вошла в топ 10 регионов по темпам развития культуры

19:34, 16 ноября 2017, ПАИ

С 16 по 18 ноября в городе на Неве проходит 6-й Санкт-Петербургский культурный форум, в котором принимает участие делегация из Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в рамках форума состоялось совместное заседание координационных советов по культуре и туризму при Министерстве культуры Российской Федерации. В работе заседания приняли участие члены координационных советов — председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева и ее первый заместитель Юлия Белобородова.

В ходе заседания были рассмотрены основные направления развития культуры и туризма, международного сотрудничества со странами Европы, подведены итоги работы субъектов Российской Федерации в 2017 году.

Псковская область была отмечена Министерством культуры Российской Федерации как динамично развивающийся регион. Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова вручила председателю Госкомитета Псковской области по культуре Жанне Малышевой сертификат «Регион-лидер по темпам развития культуры. Топ 10».

Отметим, в числе субъектов Российской Федерации, также вошедших в топ-10 по темпам развития культуры, мегаполисы Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калиниградская области и другие.