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Общество

В Невеле простились с полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга

Сегодня, 16 ноября,  в Невеле простились с полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе траурной церемонии, которая состоялась в Невеле у здания  МО МВД России «Невельский», начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, заместитель начальника Управления  полковник внутренней службы Андрей Столяров, начальник Управления по работе с личным составом УМВД  полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов, начальники ряда территориальных органов внутренних дел на районном уровне,  коллеги и друзья почтили память капитана полиции Сергея Булыжникова и младшего лейтенанта полиции Александра Кузнецова. Собравшиеся  выразили  глубокие соболезнования родным  и близким покойных.

Как уже сообщалось ранее, 13 ноября 2017 года заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России «Невельский» капитан полиции Сергей Булыжников и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Невельский» младший лейтенант полиции Александр Кузнецов  трагически  погибли  в  ходе пресечения преступления.

В траурном митинге  приняли также участие  ответственные работники исполнительной и законодательной влаксти Невельского района, представители общественности.

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