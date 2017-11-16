В Невеле простились с полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга

19:33, 16 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 ноября, в Невеле простились с полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе траурной церемонии, которая состоялась в Невеле у здания МО МВД России «Невельский», начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, заместитель начальника Управления полковник внутренней службы Андрей Столяров, начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов, начальники ряда территориальных органов внутренних дел на районном уровне, коллеги и друзья почтили память капитана полиции Сергея Булыжникова и младшего лейтенанта полиции Александра Кузнецова. Собравшиеся выразили глубокие соболезнования родным и близким покойных.

Как уже сообщалось ранее, 13 ноября 2017 года заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России «Невельский» капитан полиции Сергей Булыжников и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Невельский» младший лейтенант полиции Александр Кузнецов трагически погибли в ходе пресечения преступления.

В траурном митинге приняли также участие ответственные работники исполнительной и законодательной влаксти Невельского района, представители общественности.