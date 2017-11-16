Трех граждан Судана задержали псковские пограничники при попытке пересечения границы

20:17, 16 ноября 2017, ПАИ

Троих граждан Республики Судан задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, происшествие это произошло в Печорском районе.

Иностранцы пытались незаконно пересечь государственную границу с Эстонией близ населенного пункта Трофимково. Для этого они наняли такси, за рулем которого находился выходец Таджикистана.

Из Москвы они направились в провинцию на легковом автомобиле марки «Хендай». За полтора километра от границы транспортное средство было остановлено пограничным нарядом.

Все задержанные иностранцы за совершенное деяние привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.