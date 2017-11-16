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Общество

В псковском СИЗО осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?»

В псковском СИЗО-1 осужденные сыграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, условия викторины были схожи с телевизионной версией игры, а тематика посвящена различным сферам жизни. Осужденные отвечали на вопросы из областей науки, истории, спорта и других.

Упорная борьба шла до последней минуты игры. Каждая команда старалась занять лидирующую позицию, получить наибольшее количество баллов.  По результатам набранных очков и определился победитель, получивший в качестве подарка сладкий приз.  Кроме этого участники поощрены правами начальника учреждения.

Отметим, подобные мероприятия регулярно проходят в учреждениях уголовно-исполнительной системы области и направлены на нравственное воспитание осужденных, повышение интеллектуального уровня, установление благоприятного  морально-психологического климата в коллективе.

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