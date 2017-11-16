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Общество

Творческие коллективы псковского ФСИН выступили на межвузовском фестивале «Университет звезд»

В Псковском государственном университете завершился VI Межвузовский фестиваль «Университет звезд», в финальном гала-концерте которого приняли участие лучшие творческие коллективы учащихся вузов и техникумов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии УФСИН  России.

Филиал был представлен народно-хореографическим ансамблем «Вишенки» и группой девушек-барабанщиц.

По результатам оценок компетентного жюри ансамбль «Вишенки», как и в прошлом году, одержал победу в номинации «Народный танец», а девушки-барабанщицы смогли покорить зал, получив «Приз зрительских симпатий».

«Успех коллективов нашей образовательной организации – это результат большой работы по вовлечению заинтересованных курсантов и студентов в творческую жизнь вуза», – отметила заведующий клубом группы по работе с личным составом отдела кадров филиала Эмилия Степанова.

Отметим, что коллективы-победители получают право участвовать в областном гала-концерте фестиваля «Псковская студенческая весна», по итогам которого формируется региональная делегация для участия во «Всероссийской студенческой весне – 2018».

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