В Пскове в Детской школе искусств открылась выставка работ преподавателей

22:15, 16 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в Музыкально-художественном салоне Детской школы искусств состоялось открытие выставки работ преподавателей ДШИ. Как сообщили Псковскому агентству информации в городской администрации, в экспозиции представлено около 40 творческих работ, выполненных в различных графических техниках (акрил, пастель, акварель).

Выставка отражает впечатления пленэрных поездок за период 2016-2017 гг. и проходит в рамках главного проекта ДШИ «В нашей школе юбилей», предвосхищая основную выставочную панораму «Назад в будущее», посвященную 20-летию художественного отделения ДШИ, которая начнет работу 24 ноября в Выставочном зале СХ России.