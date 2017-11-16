В Великих Луках Псковской области продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу

21:31, 16 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках Псковской области продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту.

На данный момент на объекте строительства завершены работы по устройству основных конструкций из монолитного бетона, такие как путепровод тоннельного типа, подпорные стены основного путепровода и эстакады съезда на многорядном свайном фундаменте, стоечные опоры и устои на свайном фундаменте. Также произведена надвижка металлоконструкций пролетного строения левого направления основного путепровода, выполнены работы по устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части, а также по устройству оклеечной гидроизоляции плиты. Производится конвейерно-тыловая сборка металлоконструкций правого направления пролетного строения основного путепровода. В настоящее время выполняется подготовка к очередному этапу надвижки металлоконструкций.

Завершается обратная засыпка пазух подпорных стен с послойным уплотнением, выполняются работы по устройству песчаного подстилающего слоя дорожной одежды. Осуществляется прокладка ливневой канализации, перенос коммуникаций, попадающих в пятно застройки.