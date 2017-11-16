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Общество

В Псков приехал руководитель организации «Антидилер», известный дзюдоист Дмитрий Носов

В Пскове с рабочим визитом находится член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель организации «Антидилер» известный дзюдоист Дмитрий Носов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии УФСИН России, совместно с прокурором Псковской области Сергеем Беловым он провел встречу с представителями общественных организаций, адвокатами и  студентами, прокурорами городов и районов Псковской области.

По словам Дмитрия Носова, «Диалог с прокурором» – это проект Генпрокуратуры, реализуемый совместно с Общественной палатой РФ и нацеленный на то, чтобы еще больше сблизить общество с прокуратурой.

В ходе встречи обсуждалась наркоситация в регионе, были затронуты проблемы распространения алкогольной и табачной продукции в молодежной среде. 

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