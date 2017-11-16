В Пскове в рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по самбо

22:05, 16 ноября 2017, ПАИ

В Пскове в рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по самбо, в которых приняли участие команды правоохранительных органов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии УФСИН.

По итогам соревнований команда Псковского филиала Академии ФСИН России в составе Шамиля Шахбанова, Давида Биджосяна, Магомеда Сайпудинова, Федора и Сергея Шумейко заняла первое место.