Астрономы зафиксировали странный взрыв и огромный всплеск энергии

22:24, 16 ноября 2017, ПАИ

Астрономы из Великобритании при исследовании события под названием PS1-10adi открыли, предположительно, новый тип космического взрыва. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy, а кратко о ней рассказал портал Phys.org.

Сигнал был впервые получен в 2010 году. С тех пор астрономы, используя телескопы на Канарских островах и Гавайях, вели наблюдение за медленным развитием этого события - взрыва, произошедшего в далекой галактике 2,4 миллиарда лет назад. Оно получило название PS1-10adi.

Этот космический взрыв не похож ни на один из ранее открытых. Он обладал огромной энергией. Ученые указывают лишь на два возможных источника. Это мог быть взрыв звезды массой в несколько сотен масс Солнца или меньшей по массе звезды, взорвавшейся под влиянием гравитации сверхмассивной черной дыры.

«Если взрыв представляет собой приливный разрыв звезды, приблизившейся к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, то по своим свойствам он является совершенно новым типом приливных разрушений, - говорит ведущий автор исследования Эркки Канкаре из Королевского университета в Белфасте. - Но если это событие является вспышкой сверхновой, то ее свойства гораздо более экстремальны, чем мы когда-либо наблюдали».