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Общество

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил разработать меры по повышению доступности ипотеки

Вице-премьер России Игорь Шувалов 7 ноября поручил Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) обеспечить выполнение указания президента Владимира Путина о разработке мер по снижению ипотечных ставок от 25 октября. Об этом пишут Ведомости.

Доклад по поручению Шувалова должен быть представлен до 16 ноября.

Речь идет о выполнении указа президента от 7 мая 2012 г. «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Согласно документу, АИЖК должно обеспечить к 2018 г. превышение средней ставки по ипотеке над уровнем инфляции на 2,2 п. п.

На 1 сентября средневзвешенная ставка по кредитам в рублях была на уровне 11,28%. С учетом ожидаемого ЦБ уровня инфляции в 4% по итогам 2018 г. достижение разрыва между ставкой и инфляцией выглядит маловероятным, говорится в докладе руководителя Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко на имя президента. Правительство, ЦБ и АИЖК принимают меры по снижению ипотечных ставок. Среди них - развитие вторичного рынка ипотеки путем выпуска банками ипотечных бумаг и их последующего выкупа АИЖК, что способствует снижению ставок за счет сокращения создаваемых резервов, упрощения и удешевления их рефинансирования, говорится в докладе.

В документе отмечается, что на данный момент только 10% россиян могут взять ипотечный кредит.

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