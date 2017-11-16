Псковская полиция напоминает о работе «горячей линии»
УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он входит в систему «горячей линии МВД России».
С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.
Контактный телефон: (8112) 59-22-33.