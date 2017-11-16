Глава Печорского района наградил сельхозпроизводителей

23:00, 16 ноября 2017, ПАИ

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов и начальник отдела сельского хозяйства и экологии Печорского района Игорь Загородний побывали на четырех сельхозпредприятиях района, чтобы лично поблагодарить селян за высокие трудовые достижения и поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Печорского района, лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.