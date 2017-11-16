В Усвятской школе школьников проверили на знание русского языка

22:26, 16 ноября 2017, ПАИ

Учащиеся вторых и пятых классов Усвятской школы написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. На выполнение проверочной работы отводился один урок продолжительностью 45 минут.

Второклассникм нужно было было прочитать и списать текст, расставить и записать в алфавитном порядке слова.

Пятиклассники выполняли комплекс из пяти заданий, включающий списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Работы оценивались в баллах. В итоге все успешно справились с заданием.