Псковичам напоминают о необходимости оплатить налоги до 1 декабря

22:47, 16 ноября 2017, ПАИ

В 2017 году установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2016 год необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2017 года.

Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, Вам необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2017 года.

Если Вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок – сформируют новое.

Кроме того, межрайонная ИФНС России №6 по Псковской области напоминает, что рассылка бумажных налоговых уведомлений не осуществляется в адрес налогоплательщиков, подключенных к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном интернет-сайте ФНС России.

Уплатить налоги можно в отделениях банков, с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru.