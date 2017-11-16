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Общество

Псковичам напоминают о необходимости оплатить налоги до 1 декабря

В 2017 году установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2016 год необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2017 года.

Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, Вам необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2017 года.
Если Вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок – сформируют новое.

Кроме того, межрайонная ИФНС России №6 по Псковской области напоминает, что рассылка бумажных налоговых уведомлений не осуществляется в адрес налогоплательщиков, подключенных к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном интернет-сайте ФНС России.
Уплатить налоги можно в отделениях банков, с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и  «Заплати налоги».

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru.

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