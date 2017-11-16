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Общество

Минюст назвал СМИ, которые могут признать иноагентами

Министерство юстиции подтвердило, что предупредило ряд СМИ о возможном признании иностранными агентами. Об этом пишет РИА Новости.

Уведомления получили «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeL.Реалии», телеканал «Настоящее время», «Радио «Свободная Европа"/Радио «Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио «Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».

Накануне Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ могут признать иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы. В ближайшее время документ рассмотрит Совет Федерации, в случае утверждения проект поступит на подпись президенту Владимиру Путину.

Разработка закона стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал RT зарегистрироваться иностранным агентом. В Госдуме заверили, что прописанные в документе меры «никак не повлияют на свободу слова».

Работа «Радио «Свобода» и «Голоса Америки» координируется американским правительственным Советом управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансируется конгрессом США.

«Радио «Свободная Европа"/Радио «Свобода» уже заявило, что продолжит работу, а юристы изучат уведомление Минюста.

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