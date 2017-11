Международный день недоношенных детей отмечается во всем мире 17 ноября

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day). Об этом пишет портал calend.ru. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI). Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся.

Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

Сегодня День недоношенных детей становится популярным ежегодным событием во многих странах. Среди мероприятий, посвященных Дню, — телевизионные передачи и интервью, благотворительные концерты и приемы, публикации в прессе и интернете, различные акции и мероприятия, которые организуются как органами власти и здравоохранения различных стран, так и общественными организациями. Главное, что цель всех этих мероприятий одна — информирование общества об опасности и последствиях преждевременных родов, а также о профилактике и необходимости сохранения полного срока беременности.