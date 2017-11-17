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Общество

Международный день студентов празднуется 17 ноября

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Об этом пишет портал calend.ru.

Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И практически ни один вуз не остается в стороне от праздника.

Проведению Дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу, которая длится с 10 по 17 ноября.

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