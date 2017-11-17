День Никандра и Ермея наступил по народному календарю 17 ноября

10:30, 17 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 ноября, отмечается память двух священномучеников — Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. По преданию, оба они были учениками святого Тита — последователя апостола Павла. Активно проповедуя христианство, Никандр и Ермей обратили многих язычников в свою веру, пишет портал calend.ru. Об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. В конце концов, после жестоких истязаний мучеников предали смерти.

Люди считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду — и подавно. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. «Призрачны околицы в этот день», — говорили в народе. Погода была под стать общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».

Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».