Латвия отменяет преподавание на русском языке

09:10, 17 ноября 2017, ПАИ

Ригу всколыхнули протесты русскоязычного населения, вызванные планами Министерства образования и науки Латвии с 2020/21 учебного года вести преподавание учебных предметов базовой школьной программы только на латышском языке, пишет газета «Известия».

«По данным министерства образования, только в Риге до 2015 года закрыли 20 таких школ. Мы сейчас начнем беседовать с директорами и педагогами отдельных школ о том, чтобы провести всеобщую забастовку в Латвии», –– сообщает пресс-секретарь партии «За независимую Латвию» Янис Кузинс.

По его мнению, такому давлению можно противопоставить только радикальные шаги.

Со своей стороны, в пресс-службе министерства заявили, что цель законодательных поправок заключается в том, чтобы создать равные возможности для выпускников на рынке труда и при поступлении в вузы.