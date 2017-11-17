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Общество

Латвия отменяет преподавание на русском языке

Ригу всколыхнули протесты русскоязычного населения, вызванные планами Министерства образования и науки Латвии с 2020/21 учебного года вести преподавание учебных предметов базовой школьной программы только на латышском языке, пишет газета «Известия».

«По данным министерства образования, только в Риге до 2015 года закрыли 20 таких школ. Мы сейчас начнем беседовать с директорами и педагогами отдельных школ о том, чтобы провести всеобщую забастовку в Латвии», –– сообщает пресс-секретарь партии «За независимую Латвию» Янис Кузинс.

По его мнению, такому давлению можно противопоставить только радикальные шаги.

Со своей стороны, в пресс-службе министерства заявили, что цель законодательных поправок заключается в том, чтобы создать равные возможности для выпускников на рынке труда и при поступлении в вузы.

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