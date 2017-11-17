Лауреатом премии «Молодые дарования России» стал пскович Андрей Михайлов

10:04, 17 ноября 2017, ПАИ

Выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стал лауреатом 1 степени Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Церемония награждения победителей конкурса состоялась 14 ноября в Москве, в театре «Геликон-опера», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа.

Учредителем конкурса, который проводится ежегодно среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, является Министерство культуры Российской Федерации. Он направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований, которые в процессе обучения достигли высоких результатов, принимают активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения. В 2017 году общее количество участников конкурса составило более 400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Татарстана, Карелии, Краснодарского края и других регионов.

Андрей Михайлов – пскович, выпускник ДМШ №1 Пскова по классу аккордеона и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Теория музыки». Сегодня он является студентом I курса композиторского факультета Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Желание сочинять музыку Андрей Михайлов осознал в себе ещё в старших классах музыкальной школы. В возрасте 14-15 лет он создавал небольшие музыкальные импровизации на компьютере, с 2013 года, став студентом колледжа искусств, начал записывать свои произведения», - отметили в учреждении.

Андрей Михайлов - дипломант Всероссийского конкурса «Российские композиторы - детям» (Волгоград, 2014), лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса «Звёздный олимп» (Екатеринбург, 2015), дипломант III степени Всероссийского конкурса юных композиторов и художников «Звучащая палитра» (Череповц, 2015), лауреат II степени Межрегионального смотра-конкурса письменных творческих работ «О России петь...» (Саратов, 2016). Он неоднократно принимал участие в научно-практических конференциях различного уровня, в том числе во Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой творчеству С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича (2016), III общероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентов профессиональных образовательных организаций «Погружаясь в мир науки...» (2016).

Как отмечает преподаватель по классу композиции, член Союза композиторов России, музыковед Татьяна Александровна Лаптева, Андрей Михайлов - идеальный студент, работа с которым доставляет колоссальное количество радости. Благодаря своему творческому подходу к выполнению заданий, он всегда находит своё оригинальное решение. Его отличают такие качества как творческая увлеченность, целеустремленность, работоспособность, умение цельно мыслить, он обладает прекрасными музыкальными способностями. Все четыре года занятий в колледже Андрей Михайлов отлично учился, гармонично развивался и в музыкальном отношении, и в литературном. С первого курса писал критические статьи, стихи, поражая всех своей глубиной, желанием «дойти до самой сути».

Напомним, что Псковскую область на конкурсе также представили Светлана Ендальцева (студентка 2 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, специальность «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано») и Полина Клеймёнова (учащаяся Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Пскова). По итогу прохождения двух этапов конкурса, проходившего в заочной форме, все псковские участники заняли призовые места: 3 место у Светланы Ендальцевой, 2-ое – у Полины Клеймёновой.