21 ноября в Псковском театре покажут спектакль-диалог «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим»

09:11, 17 ноября 2017, ПАИ

21 ноября в 18:00 на малой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина состоятся спектакль и диалог со зрителями «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ, Управления образования Псковской области, а также при содействии Александра Седунова. Пьеса написана специально для подростков, а постановка рекомендована к просмотру учителям истории, психологии и классным руководителям совместно с учениками. Важная особенность этого спектакля – дискуссия, которая позволяет обсудить такие важные проблемы, затронутые в спектакле, как историческая память, конфликт поколений, отношения родителей и детей-подростков, ответственность подростков за принимаемые решения.

По сюжету немецкий подросток Томас приезжает с классом на экскурсию в мемориал Освенцима. Там ужасы событий войны оказывают настолько сильное влияние на школьника, что он начинает стыдиться своей национальности, сжигает паспорт и сбегает от учителя. Судьба сводит его с польским полицейским Томашем, история семьи которого тесно связана с трагедией знаменитого «Лагеря смерти». Стоит заметить, что в спектакле нет ужасающих сцен и насилия. Режиссер постановки Евгения Львова смогла создать понятный и добрый материал, способный показать важные исторические проблемы, не отталкивая зрителя.

Премьера спектакля состоялась в ноябре 2016 года в рамках театрального фестиваля, созданного при поддержке Гёте-Института - "В чем загвоздка?". Постановка оказалась настолько востребованной, что спектакль уже гастролировал по Псковской области, а в декабре этого года в рамках Федерального проекта «Большие гастроли» его представят в академическом театре в городе Минусинск.

«Черное молоко» уже посмотрели порядка 30 классов из разных псковских школ. Отметим, что педагоги технического лицея высоко оценили эту театральную работу, а методист по истории, обществоведению и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования, координатор образовательных программ Центра гражданского образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» Татьяна Пасман после просмотра постановки отметила необходимость и важность таких проектов.

Спектакль можно назвать полноценным уроком, объединяющим в себе правоведение, психологию, теологию. Благодаря дискуссии, которая проводится после показа постановки, подростки развивают способность слышать своего собеседника, высказывать свои мысли, формулировать свою точку зрения. Воздействие драматического материала помогает эмоционально включиться в величайшую трагедию XX века, позволяет сохранить историческую память у молодого поколения, что в условиях современной политической обстановки просто необходимо.

На спектакли для детей и подростков на малой сцене театра действует новая ценовая схема. Теперь любой билет на репертуарный спектакль стоит всего 300 рублей. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе на улице Пушкина, 13.