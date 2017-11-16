Три жилых дома горели в Псковской области 16 ноября

09:20, 17 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в 18:12 в Великих Луках по улице Рыкановской загорелся жилой дом. Строение выгорело изнутри по всей площади. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В этот же день в 19:04 в Себеже на улице Шоссейной в жилом доме выгорела комната, огонь повредил кровлю. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в розетке.

17 ноября в 2:46 в Великолукском районе в деревне Куракино в жилом доме сгорела кровля, огонь уничтожил внутренние помещения. Причиной возгорания стало короткое замыкание в сарае, который также сгорел.