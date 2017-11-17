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Общество

Получить пособие помогла прокуратура работнику дновского СПК

В Дновском районе по требованию прокурора устранены нарушения прав граждан на своевременную выплату пособий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований статьи 183 ТК РФ работнику одного из сельскохозяйственных предприятий района не было выплачено пособие по временной нетрудоспособности за период с марта по август текущего года.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении председателя СПК дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Государственная инспекция труда по Псковской области оштрафовала руководителя предприятия на 10 тыс. рублей. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, пособие по временной нетрудоспособности работнику выплачено в полном объёме.

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