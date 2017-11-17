Александр Козловский помог жителям Куньинского района отремонтировать школьный спортзал и фельдшерский пункт

09:49, 17 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский помог жителям Куньинского района отремонтировать школьный спортзал и фельдшерский пункт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария.

«Человек слова и человек дела», – охарактеризовала Александра Козловского его общественный помощник в Куньинском районе Вера Максимова. На протяжении последних лет она работает с жителями, являясь руководителем общественной приемной партии «Единая Россия». Именно сюда обращаются со своими проблемами люди. Теперь возможностей для их решения стало больше.

«Когда Александр Николаевич предложил стать его помощником на общественных началах, я, конечно, согласилась, – отметила Вера Максимова. – С ним легко общаться, он не просто выслушивает беды людей, а всегда ищет пути, как им помочь. За прошедшее с момента его избрания в Думу время он уже оказал большую помощь Куньинскому району. Например, с установкой ограждения детской площадки в деревне Ущицы. Она располагается недалеко от проезжей части, конечно, это небезопасно, а денег в казне сельского поселения немного. Жители волости обратились к депутату, и сейчас родители спокойны за своих детей, которые играют на огороженной площадке».

Благодарность за ремонт спортивного зала и приобретение автобуса для учащихся выразила директор куньинской школы Наталья Васильева. Школьный спортзал находился в плачевном состоянии: стены покрылись грибком, заниматься детям было нельзя. С просьбой помочь с ремонтом зала директор обратилась к Александру Козловскому во время ставшей уже традиционной встречи с районным активом. «Александр Николаевич откликнулся на нашу просьбу, – рассказала Вера Максимова. – Сначала специалисты определили причину появления плесени, оказалось, нужна новая вентиляционная система. Ее приобрели, установили, сделали ремонт зала. Теперь и наши дети радуются, и мы родители – у меня самой ребенок учится в этой школе, – благодарны, что они могут заниматься спортом в комфортных условиях».

Помог депутат и с ремонтом фельшерско-акушерского пункта в деревне Потеплино Куньинской волости. ФАП на селе – место первой необходимости, но помещению срочно требовался ремонт. «В полномочия района ремонт пункта не входит, это федеральная собственность, да и нет у районного бюджета возможности отремонтировать ФАП, – пояснила общественный помощник Александра Козловского. – Подготовили обращение к депутату, и вот сейчас там уже отремонтирована печка, идет ремонт крыльца».

Из фонда «Земляки», организованного по инициативе парламентария, куда он регулярно перечисляет часть своей зарплаты, были выделены средства на приобретение новых костюмов для районного хора «Оптимист».

«Хор в основном состоит из пенсионеров, за годы деятельности концертные костюмы пришли в негодность, а на новые средств не было, – отметила Вера Максимова. – Поэтому большое спасибо фонду «Земляки», который пришел на помощь, и перечислил хору часть нужной суммы».

Во время очередного посещения Куньинского района Александр Козловский торжественно вручил Вере Максимовой удостоверение общественного помощника депутата Государственной Думы РФ. «Работа в качестве помощника Александра Николаевича поможет мне и в дальнейшем приносить пользу району, – уверена Вера Максимова. - Хоть и работаю в общественной приемной давно, но отдельные вопросы решать было непросто. Думаю, это удостоверение поможет мне открыть многие двери, и надеюсь сделать еще больше для своих земляков!»