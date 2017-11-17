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Общество

«Диалог с прокурором» состоялся в Псковской области

16 ноября прокурор Псковской области Сергей Белов принял участие в работе круглого стола в рамках реализуемого Общественной палатой Российской Федерации проекта «Диалог с прокурором». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства региона, во встрече приняли участие представители общественных организаций области, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, студенты юридических вузов, а в режиме видеоконференции – сотрудники горрайспецпрокуратур, представители общественности и руководители средств массовой информации.

На встрече обсуждались вопросы состояния законности и правопорядка на территории Псковской области, практической реализации прокуратурой области установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами задач и функций надзорного ведомства. Были затронуты актуальные проблемы взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества. Особое внимание в ходе состоявшейся дискуссии уделили проблемам противодействия незаконному обороту алкогольной продукции и наркотических веществ на территории региона.

Отвечая на вопросы присутствующих, Сергей Белов привел примеры правозащитной деятельности органов прокуратуры области, поделился своим видением решения имеющихся проблем при практической реализации некоторых положений федерального законодательства.

Прокурор области отметил важность состоявшегося диалога для формирования высокого уровня правосознания граждан, в первую очередь -  среди молодежи.

Сотрудничество органов прокуратуры области с общественными организациями будет продолжено.

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