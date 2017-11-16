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Игорь Калашников объяснил свое решение не участвовать в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

«Решение не принимать участие в конкурсе на соискание должности главы администрации Пскова было принято мной осознанно и взвешенно. Именно по этой причине я отозвал свое заявление 16 октября», - заявил и. о. главы администрации Пскова Игорь Калашников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Сейчас перед страной, регионом и городом стоят серьезнейшие задачи. Считаю, что будет правильно, если в этот момент на пост руководителя администрации областного центра придет человек со свежим взглядом, новым видением, энергией и динамикой. Псков от этого, надеюсь, только выиграет», - добавил он.

Будущему главе администрации Игорь Калашников пожелал «всяческих успехов и осознания того, что в его руках дальнейшее развитие Пскова». «Это то, на что была направлена работа команды муниципальной администрации в последние 4 года», - резюмировал он.

Напомним, Игорь Калашников занял пост главы администрации Пскова в июле 2013 года. В октябре 2017 года он подал заявление об участии в очередном конкурсе на должность сити-менеджера, однако затем отозвал его. 

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