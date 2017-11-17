Семинары для судей организуют в Пскове и Великих Луках
20 и 23 ноября в Пскове и Великих Луках пройдут зональные семинары для федеральных и мировых судей Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
На семинарах планируется рассмотреть два блока вопросов - по уголовному, гражданскому и административному судопроизводству. В рамках уголовного судопроизводства будет рассмотрена тема применение судами норм уголовно-процессуального закона, регулирующих процедуру рассмотрения уголовного дела в суде 1 инстанции. В блоке гражданского и административного судопроизводства будет рассматриваться тема «О некоторых вопросах, возникающих при применении Кодекса Административного судопроизводства РФ.
С докладами по обозначенным темам планируется выступление большинства судей районных (городских) судов области.