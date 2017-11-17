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Общество

Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Новосокольниках и Островском районе

В Новосокольниках и Островском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 17 ноября ночью в Новосокольниках у дома по улице Октябрьской стражи порядка остановили 27-летнего жителя Невельского  района, который ехал на мотоцикле без регистрационного номерного знака. Выяснилось, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 16 ноября около 17:00 в Островском районе на  342-ом  километре дороги  Санкт-Петербург - Невель полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2101. Оказалось, что «копейкой» управлял 45-летний житель   Себежского района, которые тоже  был в нетрезвом виде.  По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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