Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Новосокольниках и Островском районе

11:34, 17 ноября 2017, ПАИ

В Новосокольниках и Островском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 17 ноября ночью в Новосокольниках у дома по улице Октябрьской стражи порядка остановили 27-летнего жителя Невельского района, который ехал на мотоцикле без регистрационного номерного знака. Выяснилось, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 16 ноября около 17:00 в Островском районе на 342-ом километре дороги Санкт-Петербург - Невель полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2101. Оказалось, что «копейкой» управлял 45-летний житель Себежского района, которые тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.