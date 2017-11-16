0
18:55
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
18:38
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
18:20
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов
15:04
Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
10:52
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
10:17
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников обсудил с главой ФНС финансово-экономическое оздоровление псковских предприятий

16 ноября в Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили вопросы налоговой политики региона и дополнительные меры, направленные на обеспечение налоговых поступлений в бюджет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор также рассказал о первоочередных задачах, над решением которых работает руководство региона. В частности, речь шла о преодолении неблагоприятной финансово-экономической ситуации, сложившейся на крупнейшем автотранспортном предприятии региона ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Псковавиа». Михаил Ведерников обозначил руководителю ФНС социальную значимость обоих компаний и заинтересованность областных властей в их сохранении и дальнейшем развитии. Он также добавил, что в кратчайшие сроки администрация области совместно с руководством предприятий проработает меры по погашению долговых обязательств, и обратился к руководителю ФНС за поддержкой.

Также в рамках встречи Михаил Ведерников и Михаил Мишустин обсудили ситуацию с долгами в трех межрайонных больницах области (Псковской, Островской и Опочецкой) и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования в сфере налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога врио губернатора предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части изменения срока уплаты местных налогов с 1 декабря на 1 октября, что, по его мнению, позитивно скажется на сбалансированности муниципальных бюджетов.

Глава ФНС России выразил готовность к совместной работе с регионом по всем обозначенным направлениям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
16 ноября 2017
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве 11
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
16 ноября 2017
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова 4
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов
16 ноября 2017
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов 2
Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами
16 ноября 2017
Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами 1
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
16 ноября 2017
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
15 ноября 2017
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России» 2
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова

Идет загрузка...