Михаил Ведерников обсудил с главой ФНС финансово-экономическое оздоровление псковских предприятий

10:08, 17 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили вопросы налоговой политики региона и дополнительные меры, направленные на обеспечение налоговых поступлений в бюджет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор также рассказал о первоочередных задачах, над решением которых работает руководство региона. В частности, речь шла о преодолении неблагоприятной финансово-экономической ситуации, сложившейся на крупнейшем автотранспортном предприятии региона ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Псковавиа». Михаил Ведерников обозначил руководителю ФНС социальную значимость обоих компаний и заинтересованность областных властей в их сохранении и дальнейшем развитии. Он также добавил, что в кратчайшие сроки администрация области совместно с руководством предприятий проработает меры по погашению долговых обязательств, и обратился к руководителю ФНС за поддержкой.

Также в рамках встречи Михаил Ведерников и Михаил Мишустин обсудили ситуацию с долгами в трех межрайонных больницах области (Псковской, Островской и Опочецкой) и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования в сфере налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога врио губернатора предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части изменения срока уплаты местных налогов с 1 декабря на 1 октября, что, по его мнению, позитивно скажется на сбалансированности муниципальных бюджетов.

Глава ФНС России выразил готовность к совместной работе с регионом по всем обозначенным направлениям.