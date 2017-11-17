Встретить 2018 год без долгов смогут псковичи, посетившие гипермаркет «Лента»

12:25, 17 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 ноября, с 17:00 до 20:00 в Пскове в гипермаркете «Лента» судебные приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах!» под лозунгом «В новый год без долгов!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе

В гипермаркете будет работать мобильный проверочный пункт, в котором посетители магазина смогут узнать о наличии или отсутствии задолженности, оплатить долг и получить необходимую консультацию для себя или своих родных.

Управление ФССП России по Псковской области рекомендует жителям Пскова и области погасить свои задолженности по исполнительным производствам и вступить в новый год свободными от долгов.