Около 20 тонн польского лука и сельдерея не пропустили через границу в Псковской области

12:14, 17 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках таможенники выявили и пресекли факт незаконного ввоза и перемещения по территории Российской Федерации лука порея и корневого сельдерея общим весом 19,7 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Как выяснили сотрудники таможни, у водителя транспортного средства отсутствовали необходимые для следования по территории Российской Федерации транспортные документы. Лук и сельдерей помещены на склад временного хранения, идёт подготовка к их уничтожению.