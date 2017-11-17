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Общество

Мужчина избил горничную и выпрыгнул в окно в одном из отелей Пскова

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в избиении горничной одного из отелей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии России по Псковской области.

По данным следствия, находившейся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – отеля на Запсковье, поступил сигнал «Тревога». Администратор пояснил прибывшим стражам порядка, что в одном из номеров отеля мужчина причинил телесные повреждения горничной, затем выпрыгнул из окна и скрылся.

Получив приметы гражданина, вскоре полицейские задержали нарушителя на улице Петрова. При установлении его личности, выяснилось, что этот 25-летний житель Пскова уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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