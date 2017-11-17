Более 20 жителей Стругокрасненского района обратились за помощью к спикеру облсобрания

12:09, 17 ноября 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провёл приём граждан в Стругокрасненском районе – муниципальное образование находится в границах одномандатного округа №19, по которому избран депутат. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в план рабочей поездки вошли три населённых пункта: посёлок Струги Красные, военный городок Владимирского лагеря и село Новоселье. За помощью обратились более двадцати человек.

Инвалид второй группы Мария Стрижко пожаловалась Александру Котову на ошибку, допущенную при распределении путёвок в санаторий. С 2015 года пенсионерка стоит в очереди – представила справку о необходимости лечения и отказалась от денежной компенсации. Когда же подошёл обещанный срок поездки, выяснилось, что в базе её фамилии нет. «Куда же тогда поступали вычеты из пенсии?» - возмутилась Мария Стрижко.

«Разберёмся обязательно, - ответил Александр Котов. – Ошибку необходимо признать, и, надеюсь, удастся вернуть вас в очередь – так, чтобы не пришлось снова ждать несколько лет».

Татьяна Савельева пожаловалась на плачевное состояние фундамента многоквартирного дома – течёт крыша, а следом сверху донизу рушится кирпичная кладка. Капитальный ремонт запланирован на 2020 год, жильцы в спешном порядке обратились к региональному оператору с просьбой перенести сроки, но перспектива, как выяснилось, маловероятна.

Александр Котов предположил, что аварийные работы должны быть произведены в рамках текущего ремонта, а значит, обращаться надо в управляющую компанию. По словам Татьяны Савельевой, обращение такое уже было, на руках даже есть акт комиссии, но до ремонтных работ дело так и не дошло.

Стружанин Евгений Евграфов, также пришедший на приём к депутату, усомнился, что в его доме управляющая компания проводит хоть какие-то работы. «Мы всё делаем сами. Я лично отремонтировал подъезд», - рассказал мужчина. Александр Котов посоветовал собственникам собраться и пригласить руководителя компании, чтобы тот ознакомил жильцов с перечнем предстоящих и выполненных работ. «Уверен, если вы откажетесь от услуг УК, то быстро почувствуете это на себе. Но если дом действительно не обслуживается, а платежи поступают, это повод для обращения в прокуратуру», - отметил Александр Котов.

Ирина Доронина, проживающая на улице Волкова, пожаловалась на подтопление домов. «После прошедших дождей нам никак не избавиться от воды. Заросли пожарные пруды, уровень поднялся, и вся улица тонет. Соседка утром и вечером откачивает из подвалов», - рассказала женщина.

Присутствующий на приёме глава администрации поселения Струги Красные Владимир Михайловский пояснил, что этой проблемой местные власти заняты вот уже неделю. «Мы нашли возможность для сброса воды. Для этого нужно прокопать примерно 25-30 метров, но была неисправна техника. Завтра планируем выйти на объект и всё расчистить», - пообещал руководитель городского поселения.

Вера Григорьева сообщила депутату об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в деревне Ждани. «Не может стоить мой участок 2 млн 400 тысяч!» - усомнилась женщина и рассказала, что независимая переоценка стоит в пределах 30 тысяч рублей. «И это только на пять лет? А потом по новой платить?» - спросила Вера Григорьева у председателя Собрания. Александр Котов согласился, что проведение кадастровой оценки земельных участков было выполнено некачественно, и сообщил, что в настоящее время Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки в рабочем порядке собирает сведения для проведения повторного мониторинга.

«Ошибки будут исправлены, но не надо путать кадастровую стоимость с рыночной. И заранее хотел бы предупредить, что никто не будет отдельно каждую деревню оценивать – будут учитываться однотипные территории», - пояснил Александр Котов.

Сергей Марченко пожаловался, что из трёх посёлков, расположенных неподалёку от Владимирского лагеря, перестали вывозить мусор. Раньше это делали военные, а неделю назад ящики для сбора ТБО увезли. «Вопрос надо решать, иначе будут завалены все леса», - добавил мужчина.

Александр Котов предположил, что вывоз мусора прекратился, поскольку у военных исчезли основания для этого – в посёлках теперь проживает только гражданское население. «Свяжемся с частью и выясним причины. Но если всё так и есть, жителям придётся заключить договоры на вывоз мусора», - предупредил спикер Собрания.

Также в ходе приёма два посетителя обратились к депутату за помощью в оформлении инвалидности. Жительница Струг Красных пришла на приём с взрослым сыном, избитым полтора года назад – преступник так и не был наказан. На недостаточное давление при подаче горячей воды пожаловалась жительница улицы Мелиораторов. Руководитель ресурсоснабжющего предприятия обозначил необходимость расчёта за поставленные посёлку услуги, средств на которые у муниципалитета в настоящее время нет. Проблема долгов так же была поднята в селе Новоселье – там не в полном объёме был произведён расчёт по поставленным дровам.

В продолжение темы жители села обратили внимание на состояние муниципальных дорог. «Едешь по этой дороге и поминаешь всех подряд, - поделился один из посетителей приёмной. – Слабой стала дорожная организация». Глава волости Лариса Моисеева согласилась, что несколько участков «находятся в безобразном состоянии», все они на особом учёте, регулярно проводится фотофиксация, ведётся работа с дорожной организацией.

Добавим, 18 ноября Александр Котов проведёт приём граждан в посёлке Плюсса и деревне Ляды.