Молиться о замужестве советует 18 ноября народный календарь

08:59, 18 ноября 2017, ПАИ

18 ноября отмечается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Об этом сообщает calend.ru.

Иона рано осиротел: в три года мальчик потерял мать, в семь — отца. Его воспитала благочестивая вдова Наталья Медоварцева. Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерли более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь.

Иона был причислен к лику общерусских святых на Макарьевском соборе 1549 года. В жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.

На Руси в день Ионы девушки обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, крестьянки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.

К этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертым на терке, либо в салатах, либо порезанным на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с постным маслом, солью, луком и квасом. Популярным блюдом была квашеная капуста с черной редькой.