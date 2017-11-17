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Общество

Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября

17 ноября в 21:00 в кафе Nata Inn Grill & Dance состоится Pre-party конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа конкурса «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

В рамках праздничной программы участницы представят танцевальный выход, модные дефиле и показ купальников. «Кроме того, в рамках pre-party планируется выступление артистов, а также розыгрыш билета на финальное шоу», - добавил Николай Королев.

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