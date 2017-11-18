День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября

10:17, 18 ноября 2017, ПАИ

18 ноября в России официально празднуется День рождения Деда Мороза. Об этом сообщает calend.ru.

Считается, что именно в этот день в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима, ударяют морозы. Отметим, в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.

Возраст Деда Мороза доподлинно неизвестен, но он точно превышает 2000 лет, и в разные времена был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович. В 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. После реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.

Особенно тщательно к сегодняшнему празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Также он получает письма по электронной почте, ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.

Помощники зимнего волшебника каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. Современный российский Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, отороченную лебяжьим пухом и украшенные узором варежки. Сегодня на костюм для главного зимнего волшебника уходит примерно 4 метра красной материи, 5-6 метров тесьмы, 1,5 метра меха и сотни штук стразов. К тому же, настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье и богатство.

В День же его рождения поздравить именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Снегурочка из Костромы, Кировская Кикимора, Баба Яга из Ярославской области, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и, по традиции, зажигаются огни на первой новогодней ёлке.