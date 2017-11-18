Пряник «Витязь» вошёл в число претендентов на «Народное признание - 2017»

11:51, 18 ноября 2017, ПАИ

Организатор выставок псковских мастеров Ольга Банникова выдвинула пряник «Витязь» на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2017». Бренд поборется за победу в номинации «Наша марка».

«Я давно работаю с псковскими мастерами, у нас очень много талантливых людей, умеющих своими руками создавать уникальные вещи, которые, в числе прочего, придают нашему городу неповторимый колорит и обаяние, - рассказала Ольга Банникова в завке. - Популярный нынче гастрономический сувенир делает это особенно успешно». В этом году она отметила новый псковский бренд - пряник «Витязь».

«Он громко заявил о себе в этом году на гастрономическом форуме «Вкус без границ», где его особо отметил президент ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «Витязь» сразу завоевал любовь и псковичей, и гостей города, а также нашел своих почитателей во многих городах России и за рубежом, куда он очень часто отправляется в качестве сувенира», - сообщила Ольга Банникова.

Она пояснила, что это уникальный авторский пряник с разнообразными начинками, созданный по мотивам старинных средневековых рецептов. Автор бренда - Наталья Ельцова - давний участник клуба реконструкции «Бор Хейм», ее увлечение историей и средневековой кулинарией и привели такой идее. «Очень хотелось бы, чтобы в Пскове, особенно в преддверии Ганзейских дней, было как можно больше таких чудесных сувениров, которые способны завоевывать города и страны - не мечом, а любовью. Именно это - девиз пряника «Витязь», - заключила Ольга Банникова.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

. Бланк заявки можно скачать Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru Бланк заявки можно скачать здесь

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».