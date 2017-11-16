Мошенники обманули псковскую пенсионерку, пообещав юридическую помощь

11:12, 17 ноября 2017, ПАИ

Псковская пенсионерка стала жертвой мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина услышала в передаче одной из радиостанций объявление о предоставлении гражданам юридической помощи, позвонила по телефону, номер которого приводился в рекламе. Ей сообщили, что подобные услуги необходимо оплатить. Горожанка перевела на указанный незнакомцами счет 40 тысяч рублей. Однако, никакой юридической консультации относительно интересовавшего ее земельного вопроса женщина так и не получила.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выясняются все обстоятельства произошедшего.