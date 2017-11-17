Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября

10:58, 17 ноября 2017, ПАИ

С 28 ноября по 3 декабря по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия в Пскове пройдет Православная выставка-ярмарка «Православная седмица».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, Православная выставка-ярмарка посвящена столетнему юбилею Патриаршего служения на Руси. Впервые в Пскове представят международную выставку мерных икон России. Мерная икона, которую еще называют «родимая», получила такое название именно потому, что создается она по меркам, снятым с новорожденного в первые минуты его жизни. Каждая мерная икона уникальна, образ изображенного на ней Святого так же неповторим, как и размер иконы, ведь ее длина точно соответствует росту ребенка. Мерные иконы, в отличие от именных, всегда представляют изображение Небесного Покровителя в полный рост, а каноны написания этих икон особенно строги.

На протяжении шести дней на выставке будут представлены более 40 представителей от храмов и монастырей с России, Украины, Белоруссии и Греции. На выставке-ярмарке можно будет поклониться иконам, помолиться за родных и близких, а также приобрести церковную утварь, православную литературу, платочную мануфактуру, ювелирные изделия, травы, мази, масла, монастырский мед и многое другое.

«Ярмарка дает возможность приложения своих сил на благо Православной Церкви, она носит миссионерский и просветительский характер», - отметили организаторы. Ежедневно на выставке в 11:30 и в 16:30 будут служиться молебны и будет представлен хронологический список всех Патриархов Русской Православной Церкви. В рамках выставки-ярмарки будет проходить специальная рубрика «Задай вопрос священнику»; благотворительная акция «Православная книга в каждый дом», где любой желающий может получить в дар православной книгу, а также принять участие в проекте «За жизнь», где можно будет поставить подпись против абортов.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 в мобильном павильоне «Стадиона «Машиностроитель» по улице Кузнецкой, 25. Вход свободный.