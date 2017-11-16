0
16:37
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
11:29
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
09:48
Режиссер Евгения Львова: Не может быть спектакля только для детей
18:20
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)
17:13
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
11:03
Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00
09:57
Стало известно имя нового директора Псковской областной филармонии
Еще новости
Культура

«Метель» итальянского режиссёра увидят псковичи 15 декабря

15 декабря на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Метель». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, постановку создал итальянский режиссер Алессандра Джунтини по пьесе Сигарева, в основе которой - одноименная повесть Пушкина.

«Как часто мы говорим: у каждого своя судьба и от нее не уйдешь. Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы, попадает другой человек, - говорится в анонсе. - Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить. Беспрерывное движение метели, закручивающей всех в своем снежном вихре, заставит прозреть героев спектакля».

Художник спектакля - Вера Соколова. В постановке заняты Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Ирина Смирнова, а также заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
16 ноября 2017
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации 1
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)
14 ноября 2017
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО) 9
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
14 ноября 2017
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00
14 ноября 2017
Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00 13
Стало известно имя нового директора Псковской областной филармонии
13 ноября 2017
Стало известно имя нового директора Псковской областной филармонии 21
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
10 ноября 2017
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
Зачем нам кузнец: ПАИ-live с Евгением Вагиным
07 ноября 2017
Зачем нам кузнец: ПАИ-live с Евгением Вагиным 1

Идет загрузка...