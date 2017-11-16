«Метель» итальянского режиссёра увидят псковичи 15 декабря

11:28, 17 ноября 2017, ПАИ

15 декабря на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Метель». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, постановку создал итальянский режиссер Алессандра Джунтини по пьесе Сигарева, в основе которой - одноименная повесть Пушкина.

«Как часто мы говорим: у каждого своя судьба и от нее не уйдешь. Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы, попадает другой человек, - говорится в анонсе. - Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить. Беспрерывное движение метели, закручивающей всех в своем снежном вихре, заставит прозреть героев спектакля».

Художник спектакля - Вера Соколова. В постановке заняты Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Ирина Смирнова, а также заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте, а также в кассе на улице Пушкина, 13.