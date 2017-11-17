Акцию «Дерево добра» поддержало псковское отделение Российского союза спасателей

13:00, 17 ноября 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского союза спасателей поддержало благотворительную акцию «Дерево добра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области филиале ФГУП «Почта России».

«Узнав об акции, проводимой Почтой России, мы решили присоединиться к ней и оформить благотворительную подписку в адрес социальных учреждений, продолжая сотрудничество с псковским филиалом», - рассказал председатель псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Николай Сучков.

Он подписал два социальных учреждения Псковской области на ряд периодических изданий. Были оформлены полугодовые подписки на журналы «Тайны СССР», «Сваты на пенсии», на газету «Аргументы и Факты» и несколько детских изданий. Благотворительную подписку от псковского регионального отделения союза спасателей получили Бобровский детский дом-интернат и Лавровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

«Акция «Дерево добра» призвана помочь социально незащищенным категориям населения получить возможность читать газеты и журналы», - пояснила руководитель отдела подписки Евгения Поддуева.