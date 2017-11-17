Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября

17:36, 17 ноября 2017, ПАИ

18 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдёт дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +1 до +6. Будет дуть ветер южного направления со скоростью 8-13 метра в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.