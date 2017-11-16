Экс-майор полиции проведёт за решеткой 16 лет за изготовление наркотиков в Псковской области

11:23, 17 ноября 2017, ПАИ

17 ноября Псковский областной суд огласил приговор в отношении 45-летнего жителя Санкт-Петербурга, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в сентябре 2015 года с целью извлечения материальной выгоды мужчина вступил в преступный сговор с ранее знакомым гражданином и дал ему указание приобрести дачный участок с домом в тихом малонаселенном месте для производства и дальнейшего сбыта наркотических средств. На средства обвиняемого было приобретено домовладение в одном из районов Псковской области, где была создана лаборатория. Подельники распределили обязанности, подсудимый взял на себя контроль за процессом изготовления метадона, предоставил рецепт и непосредственно участвовал в его изготовлении совместно с другим гражданином с января по май 2016 года.

Суд признал организатора лаборатории виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание – лишение специального звания «майор полиции».