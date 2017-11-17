РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

13:50, 17 ноября 2017, ПАИ

17 ноября ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) возобновили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) отправлением с 1 января 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

3 ноября РЖД из-за отсутствия позиции регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении временно приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Затем ФАС приняла решение о нулевой ставке индексации тарифов.

Отмечается, что тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах устанавливает государство. Они, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающая часть компенсируется государством. Тарифы на билеты в СВ, купе и «люкс» ФПК устанавливает сама по согласованию с ФАС.