Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»

14:11, 17 ноября 2017, ПАИ

«Первые планы по текущей деятельности нового главы Гдовского района, которые озвучил Юрий Павлов, считаю правильными. Уверен, что жизненный и управленческий опыт, которым он обладает, помогут ему эффективно наладить муниципальное управление в районе», - прокомментировал Псковскому агентству информации результаты выборов, прошедших 12 ноября, Уполномоченный по правам человека в Псковской области.Дмитрий Шахов. Он выразил надежду на то, что руководство Юрия Павлова будет основано на соблюдении фундаментальных прав граждан, на задачах по обеспечению устойчивого развития Гдовского района и росту благосостояния всех его жителей «вне зависимости от того, кто как голосовал и кого поддерживал».

Омбудсмен упомянул о рабочей встрече с председателем Избирательной комиссии Николаем Цветковым, который проинформировал об итогах избирательной кампании по выборам главы Гдовского района. «Считаю, что избирательная система выполнила свою задачу достойно и профессионально. У меня на сегодня нет серьезных замечаний и жалоб, которые могли бы свидетельствовать о грубом нарушении прав граждан. Считаю, что выборы в Гдовском районе прошли конкурентно, демократично, справедливо и законно», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Уполномоченный отметил, что проанализировал программы основных кандидатов и их предвыборные встречи. «Могу сказать, что в них было больше личностных оценок происходящего в районе, а не борьбы и споров между идеологическими программами политических партий. Положительным моментом усматриваю то, что борьба происходила между двумя управленцами [и. о. главы района Николаем Капитоновым и уже бывшим главой администрации Гдова Юрием Павловы - ПАИ], имеющими большой опыт руководства муниципалитетами, давно живущими в районе и знающими все внутренние проблемы», - подытожил Дмитрий Шахов.