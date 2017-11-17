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Общество

Почти 100 человек выступили в финале псковского конкурса «Театралика»

Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» провел финал регионального конкурса детских и юношеских любительских театров «Театралика».  Мероприятие состоялось 16 ноября на базе Дома детского творчества Пскова. Участниками фестиваля стали театральные коллективы образовательных учреждений из Великолукского, Пыталовского, Красногородского районов и Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Радуги».

В финале конкурса приняло участие 87 человек. Программа мероприятия предусматривала конкурсный просмотр театральных постановок, проведение круглого стола и мастер-класс.

Руководитель Псковского молодежного театра «Гротеск» Роман Захаров дал мастер-класс участникам финала областного конкурса детских и юношеских любительских театров «Театралика».

В финале конкурса приняли участие 87 человек. Программа мероприятия предусматривала конкурсный просмотр театральных постановок, проведение круглого стола и мастер-класс от руководителя Псковского молодежного театра «Гротеск» Романа Захарова.

С подробной информацией об итогах конкурса можно ознакомиться на сайте Дома детства и юношества «Радуга».

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