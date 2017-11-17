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Общество

К главврачу межрайонной больницы адресовал Игорь Потапов жителя деревни, который не смог вызвать педиатра

Председатель Госкомитета по здравоохранению и фармации региона Игорь Попатов посоветовал жителю расположенной в пригороде Пскова деревни Подосье, который не смог вызвать врача к ребенку с высокой температурой, обратиться к главному врачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной.

В комментарии Псковскому агентству информации Игорь Потапов отметил, что в Псковской районной поликлинике есть 3 педиатра, которые выезжают на вызовы.

«В любом случае надо обратиться к главному врачу Псковской межрайонной больницы, это её полномочия, она должна организовать оказание медицинской помощи, исходя из медицинских обстоятельств», - подчеркнул Игорь Потапов. По его словам, если не будет найдено понимание, следует обратиться в областной комитет по здравоохранению. 

Напомним, автор сообщения в рублике «НАРОДНАЯ ЛЕНТА» на ПАИ написал, что когда он попытался вызвать врача к 4-летней дочке, у которой несколько дней держится температура 39,5, в регистратуре районной поликлиники ему «ответили, что врачи на вызов у них не ездят» и «посоветовали обратиться к фельдшеру в Неёлово».

«Почему фактически в пригородах Пскова, где живёт работающее в городе население, такая беда с медобслуживанием детей и такая разница с обслуживанием детей с городской пропиской?» - задался вопросом автор.

И предложил: «Может пора уже или Псков с Псковским районом объединить, или хотя бы медицинские силы более справедливо перераспределить, особенно учитывая, сколько человек проживает в пригородах?»

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